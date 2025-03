В Лондоне произошла стрельба на мосту, СМИ сообщают о взрыве

“Репортер BBC в этом районе заявил, что услышал два выстрела. Он сказал, что их, кажется, совершили работники полиции”, — указано в текстовой трансляции СМИ.

Скотленд-Ярд, в свою очередь, подтвердил, что действительно имеет дело с “инцидентом” на мосту. В полиции написали: “Если вы находитесь рядом с местом происшествия, пожалуйста, следуйте указаниям любого офицера на месте происшествия”.

СМИ также сообщают, что возле рынка Боро рядом с Лондонским мостом — произошел взрыв.

Пользовательница Twitter Аманда Хантер, которая находилась в то время в городском автобусе, который находился на мосту, зафиксировала как полиция стояла у тела, вероятно, застреленного мужчины.

Журналистка Люси Джонс была в ресторане, когда вооруженные копы ворвались внутрь. Она сказала: “Мы обедали, когда полицейский кричал: „Полезайте на пол“. Они заперли все двери, и нам пришлось спешить в заднюю часть ресторана рядом с туалетом. Там плакали женщины. Это было ужасно. Мы услышали выстрел и еще один офицер закричал: „Нам нужно выбраться“, и мы все бежали из Лондонского моста”.

Одна женщина сказала изданию The Sun: “Я просто шла по мосту и услышал четыре-пять выстрелов сзади. Я просто побежала. Я даже не оглядывалась назад. Понятия не имею, что это была полиция или нет. Я была напугана”.

#BREAKING : Reports of a shooting incident on London Bridge #Londonbridge #London pic.twitter.com/9kLaoTFElP

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za

Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb

