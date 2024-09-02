У лікарнях 27 постраждалих від ракетних ударів рф по Харкову - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок ракетних атак на Харків з 30 серпня по 1 вересня у лікарнях перебувають 27 осіб, включаючи 7 дітей. Стан трьох дорослих важкий, одного - вкрай важкий, діти у задовільному стані.
Внаслідок ворожих ракетних атак на Харків з 30 серпня по 1 вересня у лікарнях перебувають 27 осіб, включаючи 7 дітей, стан трьох дорослих тяжкий, одного - вкрай тяжкий, діти у задовільному стані, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
У результаті ворожих ракетних ударів по Харкову у період з 30 серпня по 1 вересня у закладах охорони здоров'я області перебувають 27 людей, в тому числі 7 дітей. Серед дорослих 3 пацієнтів – у важкому стані, 1 – у вкрай важкому. За даними лікарів, стан дітей задовільний, з позитивною динамікою
Усім постраждалим, з його слів, надають комплексну медичну допомогу, лікарі забезпечені всім необхідним.
Кількість постраждалих через ракетний удар рф по Харкову зросла до 50, серед них - 7 дітей02.09.24, 09:26 • 16518 переглядiв