В больницах 27 пострадавших от ракетных ударов рф по Харькову - ОВА
Киев • УНН
В результате ракетных атак на Харьков с 30 августа по 1 сентября в больницах находятся 27 человек, включая 7 детей. Состояние трех взрослых тяжелое, одного - крайне тяжелое, дети в удовлетворительном состоянии.
В результате вражеских ракетных атак на Харьков с 30 августа по 1 сентября в больницах находятся 27 человек, включая 7 детей, состояние трех взрослых тяжелое, одного - крайне тяжелое, дети в удовлетворительном состоянии, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
В результате вражеских ракетных ударов по Харькову в период с 30 августа по 1 сентября в учреждениях здравоохранения области находятся 27 человек, в том числе 7 детей. Среди взрослых 3 пациентов - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом. По данным врачей, состояние детей удовлетворительное, с положительной динамикой
Всем пострадавшим, по его словам, оказывают комплексную медицинскую помощь, врачи обеспечены всем необходимым.
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