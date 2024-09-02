В больницах 27 пострадавших от ракетных ударов рф по Харькову - ОВА

В результате вражеских ракетных атак на Харьков с 30 августа по 1 сентября в больницах находятся 27 человек, включая 7 детей, состояние трех взрослых тяжелое, одного - крайне тяжелое, дети в удовлетворительном состоянии, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В результате вражеских ракетных ударов по Харькову в период с 30 августа по 1 сентября в учреждениях здравоохранения области находятся 27 человек, в том числе 7 детей. Среди взрослых 3 пациентов - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом. По данным врачей, состояние детей удовлетворительное, с положительной динамикой - написал Синегубов в Telegram.

Всем пострадавшим, по его словам, оказывают комплексную медицинскую помощь, врачи обеспечены всем необходимым.

Кількість постраждалих через ракетний удар рф по Харкову зросла до 50, серед них - 7 дітей