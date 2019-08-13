У лікарні Дніпра помер поранений на Донбасі український військовий

"Три доби боролася душа. Він не просив про допомогу. Його поранення не сумісне з життям. Його мозок зруйнований, тотальна ішемія, кістки черепа розламані на частини. Біля селища Широкино куля Дмитру увійшла в лоб і вийшла через потилицю. Тиск по нулях, очі нерухомо дивляться в стелю, кома ІІІ", - повідомив Риженко.

З його слів, лікарі, сподіваючись на диво, не залишали бійця, підключивши всі апарати стеження, коригуючи всі життєві функції, ШВЛ. Операція була неможлива.

"3 рази зупинялося серце. Реаніматологам вдавалося запускати. Вчора ввечері Дмитро помер. Він з Житомирської області, смт Миропіль. Залишилися одні дружина і дитина", - додав Риженко.

Нагадаємо, 12 серпня бойовики 10 раз обстріляли українські позиції на Донбасі, є поранений.