В больнице Днепра умер раненный на Донбассе украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В областной клинической больнице им. Мечникова в Днепре умер раненный в голову на Донбассе украинский военнослужащий с Житомирской области. Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко в Facebook, передает УНН.
"Трое суток боролась душа. Он не просил о помощи. Его ранение не совместимо с жизнью. Его мозг разрушен, тотальная ишемия, кости черепа разломаны на части. Возле посёлка Широкино пуля Дмитрию вошла в лоб и вышла через затылок. Давление по нулям, глаза неподвижно смотрят в потолок, кома ІІІ", - сообщил Рыженко.
С его слов, врачи, надеясь на чудо, не оставляли бойца, подключив все аппараты слежения, корректируя все жизненные функции, ИВЛ. Операция была невозможна.
"3 раза останавливалось сердце. Реаниматологам удавалось запускать. Вчера вечером Дмитрий умер. Он с Житомирской области, пгт Мирополь. Остались одни жена и ребёнок", - добавил Рыженко.
Напомним, 12 августа боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, есть раненый.