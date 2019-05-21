У лікарні Дніпра помер боєць, ще один – у тяжкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У Дніпрі, в лікарні імені Мечникова помер боєць механізованої бригади "Холодний Яр". Інформацію про це підтвердили в лікарні, повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
За даними лікарів, до Дніпра його доправили санавіацією із зони бойових дій на Донбасі більше тижня тому. За його життя медики боролися 11 днів.
Як уточнили в прес-службі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", боєць Андрій Федоров, уродженець Дніпропетровщини, мав тяжку травму голови, упавши через відрив тромба у легеневій артерії. Лікування ускладнювала низка серйозних серцево-судинних хвороб.
Прощання з Андрієм Федоровим відбулося 20 травня на його батьківщині, в селищі Солоному.
Як повідомили в лікарні імені Мечникова, зараз там рятують життя ще одного вояка із зони бойових дій на Донбасі. 48-річний боєць зі Львівщини, прізвище якого не називають, зазнав тяжкого поранення поблизу селища Кримське на Луганщині.
Як розповів головлікар Сергій Риженко, куля прошила голову, зачепивши головний мозок.
Зараз боєць у комі, на штучній вентиляції легень. Операція тривала чотири години.
За даними Книги пам’яті, станом на 1 січня 2019 року на Донбасі загинуло найбільше бійців з Дніпропетровської області – 456.
Нагадаємо, станом на 18:00 в зоні проведення операції Об'єднаних сил незаконні збройні формування тричі порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів один військовослужбовець ОС отримав поранення.