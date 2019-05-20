У зоні ООС поранено одного українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Станом на 18:00 в зоні проведення операції Об'єднаних сил незаконні збройні формування тричі порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів один військовослужбовець ОС отримав поранення. Про це повідомила прес-служба штабу ООС, передає УНН.
"Від початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".
Тут бойовики відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу населеного пункту Гнутове, з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля села Старогнатівка, з автоматичних станкових гранатометів – поблизу села Водяне.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - зазначили у штабі.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 19 травня, бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.