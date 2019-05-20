В зоне ООС ранен один украинский военный

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 47032 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 70977 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 87408 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 99702 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123777 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111839 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137922 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144670 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130208 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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КИЕВ. 20 мая. УНН. По состоянию на 18:00 в зоне проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один военнослужащий ОС получил ранения. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС, передает УНН.

"С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Здесь боевики открывали огонь по позициям Объединенных сил из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Гнутово, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле села Старогнатовка, из автоматических станковых гранатометов - вблизи села Водяное.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 19 мая, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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