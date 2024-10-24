У Латвії заборонили роботу 17 сайтів, які поширюють російську пропаганду
Київ • УНН
Національна рада з електронних ЗМІ Латвії закрила доступ до 17 онлайн-ресурсів, що поширюють російську пропаганду. Серед заблокованих сайтів - topcor.ru та russkie.org, які публікують спотворену інформацію про події у світі та війну в Україні.
Національна рада з електронних ЗМІ у Латвії закрила доступ до 17 онлайн-ресурсів, що поширюють російську пропаганду. Про це повідомляє портал Latvijas Vēstnesis, передає Delfi, пише УНН.
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Зазначається, що доступ закрили до сайту topcor.ru, який поширює спотворену та хибну інформацію про події у світі і війну в Україні, виправдовуючи вторгнення Росії та окупацію частини України. Також сайт містить матеріали, спрямовані проти незалежності, суверенітету й територіальної цілісності Латвії.
Також закрили доступ до сайту russkie.org, який поширює спотворену й тенденційну інформацію про події в росії та світі, акцентуючи, наприклад, на "особливій" ролі росії та російської мови. Відповідний сайт публікує пропагандистські матеріали про події в росії та світі, подаючи події в Україні упереджено й однобічно.
Крім того, в Латвії надалі заблокують доступ до сайтів: яшкинскийрайон.рф, dagpravda.ru, otr-online.ru, sevkavportal.ru, nur-05.ru, nikatv.ru, informugra.ru, edinstvo-news.ru, gubtrk.ru, эпохагероев.рф, overclockers.ru, grozny.tv, yakutia-daily.ru, riamo.ru і героиспецоперации.рф.
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