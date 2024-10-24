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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Латвии запретили работу 17 сайтов, которые распространяют российскую пропаганду

В Латвии запретили работу 17 сайтов, которые распространяют российскую пропаганду

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 00:55  •  1418 просмотра

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Национальный совет по электронным СМИ Латвии закрыл доступ к 17 онлайн-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду. Среди заблокированных сайтов - topcor.ru и russkie.org, которые публикуют искаженную информацию о событиях в мире и войне в Украине.

Национальный совет по электронным СМИ в Латвии закрыл доступ к 17 онлайн-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду. Об этом сообщает портал Latvijas Vēstnesis, передает Delfi, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что доступ закрыли  к сайту topcor.ru, который распространяет искаженную и ложную информацию о событиях в мире и войне в Украине, оправдывая вторжение России и оккупацию части Украины. Также сайт содержит материалы, направленные против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии.

Также закрыли доступ к сайту russkie.org, который распространяет искаженную и тенденциозную информацию о событиях в России и мире, акцентируя, например, на «особой» роли России и русского языка. Соответствующий сайт публикует пропагандистские материалы о событиях в России и мире, подавая события в Украине предвзято и односторонне.

Кроме того, в Латвии в дальнейшем заблокируют  доступ к сайтам: яшкинскийрайон.рф, dagpravda.ru, otr-online.ru, sevkavportal.ru, nur-05. ru, nikatv.ru, informugra.ru, edinstvo-news.ru, gubtrk.ru, эпохагероев.рф, overclockers.ru, grozny.tv, yakutia-daily.ru, riamo.ru и героиспецоперации.рф.

МИД Эстонии уволил сотрудницу, написавшую об Украине "научную" работу с пропагандой кремля22 октября 2024, 22:31 • 18399 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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