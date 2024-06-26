У Лас-Вегасі озброєний чоловік убив п'ятьох людей, 13-річна дівчинка у важкому стані
Київ • УНН
Озброєний чоловік убив 5 осіб, поранив 13-річну дівчинку в Лас-Вегасі, а потім наклав на себе руки під час зіткнення з поліцією.
Підозрюваний у злочині покінчив життя самогубством, коли зіткнувся з поліцейськими в одному з районів міста. Пише УНН із посиланням на Associated Press.
Деталі
П'ятеро людей загинули в результаті кривавого нападу в двох місцях в американському місті Лас-Вегас. Підозрюваний у скоєнні злочину був знайдений лише через кілька годин, - 47-річний Ерік Адамс, наклав на себе руки, коли зіткнувся з поліцейськими в одному з районів міста.
Поліція спочатку повідомила, що знайшла двох жінок мертвими під час розслідування повідомлень про стрілянину в понеділок увечері в квартирі в північному Лас-Вегасі. За даними департаменту, одній із них було близько 40 років, іншій — близько 50 років.
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Поки офіцери проводили розслідування, за словами департаменту, вони дізналися, що дівчинку-підлітка доставили до лікарні з важкими вогнепальними пораненнями, і що в сусідній квартирі можуть бути інші жертви.
Поліцейські знайшли тіла двох жінок віком близько 20 років і чоловіка близько 20 років. Всі п'ятеро жертв були застрелені.
Події призвели до нічних пошуків Адамса, якого влада описала як "озброєного та небезпечного".
У вівторок поліції стало відомо, що підозрюваного бачили на підприємстві в Лас-Вегасі. Коли правоохоронці прибули на місце події, то побачили, як підозрюваний зі зброєю втік на двір сусіднього будинку.
У відділі повідомили, що поліцейські слідкували за ним, але підозрюваний відмовився кинути пістолет і застрелився.
Поліція не розкрила мотив стрілянини, назвавши її "окремим інцидентом".
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