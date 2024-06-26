Підозрюваний у злочині покінчив життя самогубством, коли зіткнувся з поліцейськими в одному з районів міста. Напиши ОБ этом из сообщений на Associated Press.

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Пять человек погибли в результате кровавого нападения в двух местах в американском городе Лас-Вегас. Подозреваемый в совершении преступления был найден лишь через несколько часов, - 47-летний Эрик Адамс, покончил с собой, когда столкнулся с полицейскими в одном из районов города.

Полиция первоначально сообщила, что нашла двух женщин мертвыми во время расследования сообщений о стрельбе в понедельник вечером в квартире в Северном Лас-Вегасе. По данным департамента, одной из них было около 40 лет, другой — около 50 лет.

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По словам департамента, пока офицеры проводили расследование, они узнали, что девочка-подросток была доставлена в больницу с тяжелыми огнестрельными ранениями и что в соседней квартире могут быть другие жертвы.

Полицейские нашли тела двух женщин в возрасте около 20 лет и мужчину около 20 лет. Все пятеро жертв были застрелены.

События привели к ночным поискам Адамса, которого власти назвали "вооруженным и опасным".

Во вторник полиции стало известно, что подозреваемого видели на предприятии в Лас-Вегасе. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то увидели, как подозреваемый с оружием сбежал во двор соседнего дома.

В отделе сообщили, что полицейские следили за ним, но подозреваемый отказался бросить пистолет и застрелился.

Полиция не раскрыла мотив стрельбы, назвав ее "отдельным инцидентом".

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