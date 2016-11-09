У Л.Кучми запевнили, що офіційний Київ у Мінську наполягав на звільненні українських заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи українська сторона наполягла на звільненні українських заручників на Донбасі. Про це повідомила прес-секретар представника України у Мінських переговорах Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
«Також заслухали доповідь координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тоні Фріша про його поїздку в ОРДЛО, де він ознайомився з умовами утримання українських заручників. Разом з тим ми наполягаємо саме на звільнення людей, а не тільки на допуск до них представників міжнародних організацій», - написала Д.Оліфер.
Раніше координатор ОБСЄ Тоні Фріш розповів гуманітарній підгрупі деталі своїх відвідин окупованих територій і тюрем, де утримують українських заручників. Він зміг передати бранцям листи від рідних і проінспектував умови утримання.
Як відзначила представник України у гуманітарній підгрупі контактної групи у Мінську І.Геращенко, “це була перша за півтора роки можливість побачити хлопців, ми дуже довго цього добивалися” і додала, що “ключова мета — не відвідини, а звільнення”.
Нагадаємо, радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт повідомив, що українська сторона розраховує на звільнення 47 заручників з окупованих Донецька та Луганська.