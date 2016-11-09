В Л.Кучмы заверили, что официальный Киев в Минске настаивал на освобождении украинских заложников

«Также заслушали доклад координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриша о его поездке в ОРДЛО, где он ознакомился с условиями содержания украинских заложников. Вместе с тем мы настаиваем именно на освобождение людей, а не только на допуске к ним представителей международных организаций », - написала Д.Олифер.

Ранее координатор ОБСЕ Тони Фриш рассказал гуманитарной подгруппе детали своего посещения оккупированных территорий и тюрем, где содержат украинских заложников. Он смог передать пленникам письма от родных и проинспектировал условия содержания.

Как отметила представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске И.Геращенко, "это была первая за полтора года возможность увидеть ребят, мы очень долго этого добивались" и добавила, что "ключевая цель - не посещение, а освобождение".

Напомним, советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил, что украинская сторона рассчитывает на освобождение 47 заложников из оккупированных Донецка и Луганска.