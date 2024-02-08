У Київській області, після пожежі у приватному будинку знайшли тіло чоловіка
Київ • УНН
Тіло літнього чоловіка було знайдено в приватному будинку в Білій Церкві Київської області після того, як спалахнула пожежа, і жінка, яка знайшла свого колишнього чоловіка без свідомості, викликала поліцію і лікарів, які констатували його смерть.
Поліція Київської області вивчає обставини трагедії в приватному будинку у Білій Церкві, де відбулась пожежа та виявлено чоловіка без свідомості в одній з кімнат будівлі.
Про це передає УНН із посиланням на Поліцію Київщини.
У Київській області в одному з приватних будинків виявили тіло літнього чоловіка
Як вказується, 8 лютого медичний персонал повідомив поліцію про пожежу у приватному будинку в Білій Церкві.
Поліція підтверджує, що звернення здійснила жінка, яка виявила колишнього чоловіка без свідомості в одній з кімнат будинку. Медики підтвердили смерть пенсіонера.
Наразі фахівці поліції області вивчають обставини трагедії в приватному будинку м. Біла Церква.
Нагадаємо
В ніч на 8 лютого у Святошинському районі Києва стався вибух невідомого предмета у багатоповерховому будинку. Після вибуху почалась пожежа. Під час гасіння займання рятувальники виявили тіло підлітка.
Також УНН повідомляв, що заступник мера Нікополя Віталій Журавльов був убитий невідомими, які розстріляли його автомобіль.