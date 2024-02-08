В Киевской области, после пожара в частном доме нашли тело мужчины
Киев • УНН
Тело пожилого мужчины было найдено в частном доме в Белой Церкви Киевской области после того, как вспыхнул пожар, и женщина, которая нашла своего бывшего мужа без сознания, вызвала полицию и врачей, которые констатировали его смерть.
Полиция Киевской области изучает обстоятельства трагедии в частном доме в Белой Церкви, где произошел пожар и обнаружен мужчина без признаков жизни в одной из комнат здания.
Об этом передает УНН с ссылкой на Полицию Киевской области.
В Киевской области в одном из частных домов обнаружили тело пожилого мужчины
Как указывается, 8 февраля медицинский персонал сообщил полиции о пожаре в частном доме в Белой Церкви.
Полиция подтверждает, что обращение осуществила женщина, которая обнаружила бывшего мужа без сознания в одной из комнат дома. Медики подтвердили смерть пенсионера.
Сейчас специалисты Полиции области изучают обстоятельства трагедии в частном доме г. Белая Церковь
Напомним,
В ночь на 8 февраля в Святошинском районе Киева произошел взрыв неизвестного предмета в многоэтажном доме. После взрыва начался пожар. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили тело подростка.
Также УНН сообщал, что заместитель мэра Никополя Виталий Журавлев был убит неизвестными, которые расстреляли его автомобиль.
В Киевской области, после пожара в частном доме нашли тело мужчины
Тело пожилого мужчины было найдено в частном доме в Белой Церкви Киевской области после того, как вспыхнул пожар, и женщина, которая нашла своего бывшего мужа без сознания, вызвала полицию и врачей, которые констатировали его смерть.
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