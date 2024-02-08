В Киевской области, после пожара в частном доме нашли тело мужчины

Полиция Киевской области изучает обстоятельства трагедии в частном доме в Белой Церкви, где произошел пожар и обнаружен мужчина без признаков жизни в одной из комнат здания.

Об этом передает УНН с ссылкой на Полицию Киевской области.

В Киевской области в одном из частных домов обнаружили тело пожилого мужчины - говорится в сообщении.

Как указывается, 8 февраля медицинский персонал сообщил полиции о пожаре в частном доме в Белой Церкви.

Полиция подтверждает, что обращение осуществила женщина, которая обнаружила бывшего мужа без сознания в одной из комнат дома. Медики подтвердили смерть пенсионера.

Сейчас специалисты Полиции области изучают обстоятельства трагедии в частном доме г. Белая Церковь

Напомним,

В ночь на 8 февраля в Святошинском районе Киева произошел взрыв неизвестного предмета в многоэтажном доме. После взрыва начался пожар. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили тело подростка.

Также УНН сообщал, что заместитель мэра Никополя Виталий Журавлев был убит неизвестными, которые расстреляли его автомобиль.