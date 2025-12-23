$42.150.10
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
11:41 • 13008 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 17252 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 12582 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrex
23 грудня, 08:27 • 15200 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 21272 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 37227 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 52723 перегляди
"Нічого святого там немає": Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 82745 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 45005 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
У Києві запустять тестові шатли між Дарницею та Видубичами у пікові години

Київ • УНН

 • 42 перегляди

З 24 по 26 та з 29 по 31 грудня у Києві курсуватимуть тестові шатли між Дарницею та Видубичами. Це дозволить скоротити інтервали руху поїздів до 15 хвилин у ранкові та вечірні години пік.

У Києві запустять тестові шатли між Дарницею та Видубичами у пікові години

Тестові шатли Дарниця - Видубичі та у  зворотному напрямку  курсуватимуть уранці та ввечері з 24 по 26 грудня та з 29 по 31 грудня. Про це повідомляє Kyiv City Express, пише УНН.

Запускаємо тестові шатли Дарниця - Видубичі та зворотно, що дозволить зробити інтервали в пікові години 15 хвилин. Проводимо експеримент - в години пік (вранці та ввечері) з 24 по 26 та з 29 по 31 грудня запускаємо шатли між станціями Дарниця та Видубичі

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це будуть додаткові рейси, які курсуватимуть разом з іншими поїздами Київської кільцевої електрички.

Розклад шатлів передбачає Дарниця – Видубичі з  6:31 - 6:41, 7:31 - 7:41, 8:31 - 8:41, 9:31 - 9:41, 16:16 - 16:26, 17:31 - 17:41 та 18:31 - 18:41 години.

Що стосується зворотного напрямку Видубичі – Дарниця передбачено з 7:02 - 7:12, 8:02 - 8:12, 9:02 - 9:12, 15:52 - 16:02, 17:02 - 17:12, 18:05 - 18:15 та 19:02 - 19:12 години.

У Kyiv City Express додали, що посадка та висадка пасажирів на станції Видубичі з цих рейсів здійснюватиметься з 3 колії.

Пасажири також  зможуть переглянути інформацію щодо шатлів на офіційному сайті, які додано до загального розкладу  з позначкою "Д" - як додаткові, наголосили в Kyiv City Express.

У спальних потягах Укрзалізниці з'явиться Wi-Fi: в уряді назвали терміни11.12.25, 02:41 • 4536 переглядiв

Ольга Розгон

