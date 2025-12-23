$42.150.10
49.490.02
ukenru
12:03 • 13341 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 13430 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 17891 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 12929 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 15465 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 21406 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 37325 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 52763 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 83040 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 45026 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
В Киеве запустят тестовые шаттлы между Дарницей и Выдубичами в пиковые часы

Киев • УНН

 • 198 просмотра

С 24 по 26 и с 29 по 31 декабря в Киеве будут курсировать тестовые шаттлы между Дарницей и Выдубичами. Это позволит сократить интервалы движения поездов до 15 минут в утренние и вечерние часы пик.

В Киеве запустят тестовые шаттлы между Дарницей и Выдубичами в пиковые часы

Тестовые шаттлы Дарница - Выдубичи и в обратном направлении будут курсировать утром и вечером с 24 по 26 декабря и с 29 по 31 декабря. Об этом сообщает Kyiv City Express, пишет УНН.

Запускаем тестовые шаттлы Дарница - Выдубичи и обратно, что позволит сделать интервалы в пиковые часы 15 минут. Проводим эксперимент - в часы пик (утром и вечером) с 24 по 26 и с 29 по 31 декабря запускаем шаттлы между станциями Дарница и Выдубичи

- говорится в сообщении.

Отмечается, что это будут дополнительные рейсы, которые будут курсировать вместе с другими поездами Киевской кольцевой электрички.

Расписание шаттлов предусматривает Дарница – Выдубичи с 6:31 - 6:41, 7:31 - 7:41, 8:31 - 8:41, 9:31 - 9:41, 16:16 - 16:26, 17:31 - 17:41 и 18:31 - 18:41 часа.

Что касается обратного направления Выдубичи – Дарница предусмотрено с 7:02 - 7:12, 8:02 - 8:12, 9:02 - 9:12, 15:52 - 16:02, 17:02 - 17:12, 18:05 - 18:15 и 19:02 - 19:12 часа.

В Kyiv City Express добавили, что посадка и высадка пассажиров на станции Выдубичи с этих рейсов будет осуществляться с 3 пути.

Пассажиры также смогут просмотреть информацию о шаттлах на официальном сайте, которые добавлены в общее расписание с пометкой "Д" - как дополнительные, подчеркнули в Kyiv City Express.

Ольга Розгон

