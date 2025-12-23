В Киеве запустят тестовые шаттлы между Дарницей и Выдубичами в пиковые часы
Киев • УНН
С 24 по 26 и с 29 по 31 декабря в Киеве будут курсировать тестовые шаттлы между Дарницей и Выдубичами. Это позволит сократить интервалы движения поездов до 15 минут в утренние и вечерние часы пик.
Тестовые шаттлы Дарница - Выдубичи и в обратном направлении будут курсировать утром и вечером с 24 по 26 декабря и с 29 по 31 декабря. Об этом сообщает Kyiv City Express, пишет УНН.
Запускаем тестовые шаттлы Дарница - Выдубичи и обратно, что позволит сделать интервалы в пиковые часы 15 минут. Проводим эксперимент - в часы пик (утром и вечером) с 24 по 26 и с 29 по 31 декабря запускаем шаттлы между станциями Дарница и Выдубичи
Отмечается, что это будут дополнительные рейсы, которые будут курсировать вместе с другими поездами Киевской кольцевой электрички.
Расписание шаттлов предусматривает Дарница – Выдубичи с 6:31 - 6:41, 7:31 - 7:41, 8:31 - 8:41, 9:31 - 9:41, 16:16 - 16:26, 17:31 - 17:41 и 18:31 - 18:41 часа.
Что касается обратного направления Выдубичи – Дарница предусмотрено с 7:02 - 7:12, 8:02 - 8:12, 9:02 - 9:12, 15:52 - 16:02, 17:02 - 17:12, 18:05 - 18:15 и 19:02 - 19:12 часа.
В Kyiv City Express добавили, что посадка и высадка пассажиров на станции Выдубичи с этих рейсов будет осуществляться с 3 пути.
Пассажиры также смогут просмотреть информацию о шаттлах на официальном сайте, которые добавлены в общее расписание с пометкой "Д" - как дополнительные, подчеркнули в Kyiv City Express.
