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У Києві зсередини підпалили тролейбус

У Києві зсередини підпалили тролейбус

Київ • УНН

 • 38677 перегляди

У київському районі Троєщина підпалили тролейбус зсередини; ніхто з пасажирів не постраждав. Підозрюється підпал, правоохоронці проводять розслідування.

У Києві на Троєщині загорівся тролейбус. Попередня причина загоряння — підпал із середини салону.

Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.

На Троєщині загорівся тролейбус маршруту №37А. Всі пасажири вчасно залишили транспортний засіб. За медичною допомогою ніхто з пасажирів не звертався

- йдеться в повідомленні.

За інформацією "Київпастрансу", тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи.

За попередньою версією, причина загоряння — підпал із середини салону. Наразі на місці події працюють фахівці "Київпастрансу", рятувальні служби, медики та правоохоронні органи

 - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Уночі 7 січня у Києві на Борщагівці сталася аварія на водопроводі.

Анна Мурашко

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