У Києві зсередини підпалили тролейбус
Київ • УНН
У київському районі Троєщина підпалили тролейбус зсередини; ніхто з пасажирів не постраждав. Підозрюється підпал, правоохоронці проводять розслідування.
У Києві на Троєщині загорівся тролейбус. Попередня причина загоряння — підпал із середини салону.
Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.
На Троєщині загорівся тролейбус маршруту №37А. Всі пасажири вчасно залишили транспортний засіб. За медичною допомогою ніхто з пасажирів не звертався
За інформацією "Київпастрансу", тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи.
За попередньою версією, причина загоряння — підпал із середини салону. Наразі на місці події працюють фахівці "Київпастрансу", рятувальні служби, медики та правоохоронні органи
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