В Киеве изнутри подожгли троллейбус изнутри

В Киеве на Троещине загорелся троллейбус. Предварительная причина возгорания - поджог изнутри салона.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на КГГА.

На Троещине загорелся троллейбус маршрута №37А. Все пассажиры вовремя покинули транспортное средство. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался - говорится в сообщении.

По информации "Киевпастранса", троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы.

По предварительной версии, причина возгорания - поджог изнутри салона. Сейчас на месте происшествия работают специалисты "Киевпастранса", спасательные службы, медики и правоохранительные органы - отмечается в сообщении.

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