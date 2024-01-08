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В Киеве изнутри подожгли троллейбус изнутри

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 11:44  •  12638 просмотра

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В киевском районе Троещина подожгли троллейбус изнутри; никто из пассажиров не пострадал. Подозревается поджог, правоохранители проводят расследование.

В Киеве на Троещине загорелся троллейбус. Предварительная причина возгорания - поджог изнутри салона.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на КГГА.

На Троещине загорелся троллейбус маршрута №37А. Все пассажиры вовремя покинули транспортное средство. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался

- говорится в сообщении.

По информации "Киевпастранса", троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы.

По предварительной версии, причина возгорания - поджог изнутри салона. Сейчас на месте происшествия работают специалисты "Киевпастранса", спасательные службы, медики и правоохранительные органы

 - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ночью 7 января в Киеве на Борщаговке произошла авария на водопроводе.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Киев
У Києві зсередини підпалили тролейбус
In Kyiv, a trolleybus was set on fire from the inside
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В Киеве изнутри подожгли троллейбус изнутри

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