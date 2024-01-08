В Киеве изнутри подожгли троллейбус изнутри
Киев • УНН
В киевском районе Троещина подожгли троллейбус изнутри; никто из пассажиров не пострадал. Подозревается поджог, правоохранители проводят расследование.
В Киеве на Троещине загорелся троллейбус. Предварительная причина возгорания - поджог изнутри салона.
Об этом УНН сообщает с ссылкой на КГГА.
На Троещине загорелся троллейбус маршрута №37А. Все пассажиры вовремя покинули транспортное средство. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался
По информации "Киевпастранса", троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы.
По предварительной версии, причина возгорания - поджог изнутри салона. Сейчас на месте происшествия работают специалисты "Киевпастранса", спасательные службы, медики и правоохранительные органы
Дополнение
Ночью 7 января в Киеве на Борщаговке произошла авария на водопроводе.
В Киеве изнутри подожгли троллейбус изнутри
В киевском районе Троещина подожгли троллейбус изнутри; никто из пассажиров не пострадал. Подозревается поджог, правоохранители проводят расследование.
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