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У Києві вранці горіла маршрутка, постраждалих немає

У Києві вранці горіла маршрутка, постраждалих немає

Київ • УНН

 • 128676 перегляди

У Києві на дорозі загорілася маршрутка, але її швидко загасили пожежники, жертв і постраждалих немає. Причина пожежі з'ясовується.

У Києві сьогодні вранці на дорозі загорілася маршрутка, пожежу загасили вогнеборці, повідомили у столичному ГУ ДСНС у вівторок, пише УНН.

Деталі

Подія сталася 16 січня на проспекті Академіка Глушкова у Голосіївському районі столиці. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 06:48.

"Загоряння сталося в моторному відсіку маршрутного таксі, яке перебувало на проїжджій частині дороги. О 07:17 пожежу було ліквідовано", - повідомили у ДСНС у Facebook.

Жертв та постраждалих, як вказано, немає. Причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

У Києві загасили пожежу в ТРЦ "Космополіт": троє постраждалих13.01.24, 19:50 • 72009 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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