У Києві вранці горіла маршрутка, постраждалих немає
Київ • УНН
У Києві на дорозі загорілася маршрутка, але її швидко загасили пожежники, жертв і постраждалих немає. Причина пожежі з'ясовується.
У Києві сьогодні вранці на дорозі загорілася маршрутка, пожежу загасили вогнеборці, повідомили у столичному ГУ ДСНС у вівторок, пише УНН.
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Подія сталася 16 січня на проспекті Академіка Глушкова у Голосіївському районі столиці. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 06:48.
"Загоряння сталося в моторному відсіку маршрутного таксі, яке перебувало на проїжджій частині дороги. О 07:17 пожежу було ліквідовано", - повідомили у ДСНС у Facebook.
Жертв та постраждалих, як вказано, немає. Причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
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