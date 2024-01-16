В Киеве утром загорелась маршрутка, пострадавших нет

За сутки произошло 94 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки на линии соприкосновения произошло 94 боевых столкновения, во время которых противник совершил один ракетный пуск, 68 авиационных ударов и 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Несмотря на значительные потери, враг продолжает наступать, но оборона держится крепко.