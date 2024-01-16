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В Киеве утром загорелась маршрутка, пострадавших нет

Киев  •  УНН

16 январь 2024, 06:40  •  15231 просмотра

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В Киеве на дороге загорелась маршрутка, но ее быстро потушили пожарные, жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

В Киеве сегодня утром на дороге загорелась маршрутка, пожар потушили спасатели, сообщили в столичном ГУ ГСЧС во вторник, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел 16 января на проспекте Академика Глушкова в Голосеевском районе столицы. Спасатели получили сообщение о пожаре в 06:48.

"Возгорание произошло в моторном отсеке маршрутного такси, которое находилось на проезжей части дороги. В 07:17 пожар был ликвидирован", - сообщили в ГСЧС в Facebook.

Жертв и пострадавших, как указано, нет. Причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

В Киеве потушили пожар в ТРЦ "Космополит": трое пострадавших13 январь 2024, 17:50 • 68894 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Киев
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