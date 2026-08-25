У Києві судитимуть 52-річного чоловіка за розпусні дії щодо 8-річної дівчинки

У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо 52-річного чоловіка, якого обвинувачують у розпусних діях щодо 8-річної дівчинки. Це сталося у вбиральні дитячої лікарні в Солом’янському районі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.

За даними прокуратури, дитина перебувала в дитячій лікарні разом із матір’ю. Там вона пішла до вбиральні, а коли вийшла з туалетної кабінки, чоловік перекрив їй вихід і змусив повернутися всередину.

Коли вона виходила із туалетної кабінки, вихід їй перекрив підозрюваний, який змусив її зайти назад до кабінки, наказав мовчати та показати статеві органи. Дівчинка почала чинити опір, плакала, а також повідомила, що її матір знаходиться в коридорі. Почувши, що поруч є дорослі, чоловік вибіг з вбиральні та втік. Його затримали та повідомили про підозру у травні 2026 року. Наразі досудове розслідування завершено