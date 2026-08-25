У Києві судитимуть 52-річного чоловіка за розпусні дії щодо 8-річної дівчинки
Київ • УНН
У дитячій лікарні чоловік змусив 8-річну дівчинку повернутися до туалету та показати статеві органи. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.
У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо 52-річного чоловіка, якого обвинувачують у розпусних діях щодо 8-річної дівчинки. Це сталося у вбиральні дитячої лікарні в Солом’янському районі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.
Деталі
Ювенальними прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 52-річного чоловіка, якого обвинувачують у вчиненні розпусних дій щодо 8-річної дівчинки
За даними прокуратури, дитина перебувала в дитячій лікарні разом із матір’ю. Там вона пішла до вбиральні, а коли вийшла з туалетної кабінки, чоловік перекрив їй вихід і змусив повернутися всередину.
Коли вона виходила із туалетної кабінки, вихід їй перекрив підозрюваний, який змусив її зайти назад до кабінки, наказав мовчати та показати статеві органи. Дівчинка почала чинити опір, плакала, а також повідомила, що її матір знаходиться в коридорі. Почувши, що поруч є дорослі, чоловік вибіг з вбиральні та втік. Його затримали та повідомили про підозру у травні 2026 року. Наразі досудове розслідування завершено
Дії обвинуваченого кваліфіковано як вчинення розпусних дій щодо малолітньої дівчини. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.
Під час досудового розслідування чоловік пояснив, що своїми діями хотів привернути увагу своєї дружини, яка шукала б його після затримання. Обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави
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На Виноградарі 62-річний чоловік забіг за 15-річною дівчиною у під’їзд та почав її торкатися. Зловмисника затримали та відправили під домашній арешт.