В Киеве будут судить 52-летнего мужчину за развратные действия в отношении 8-летней девочки

$44.710.0552.160.09
ukenru
Эксклюзив
09:51 • 7624 просмотра
CEO «дочки» Fire Point рассказал о технологии производства ракетных двигателей на заводе в Дании Photo
Эксклюзив
09:25 • 10668 просмотра
Вложили деньги в бренд, а можете его потерять: юрист предупредила о главной ловушке для бизнеса
08:33 • 10692 просмотра
Возле аэропорта Лейпцига нашли ещё один дрон и взрывчатку - СМИ
08:22 • 9986 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ и установок Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
08:07 • 18986 просмотра
Почти треть жалоб бизнеса на правоохранителей касается БЭБ - Совет бизнес-омбудсмена
07:38 • 14299 просмотра
CEO Fire Point рассказала о планах расширения производства за рубежом
Эксклюзив
07:28 • 15149 просмотра
Три года до закрытия дела: как сроки давности могут повлиять на суд по делу врачей Odrex
07:16 • 12449 просмотра
Бывшую заместительницу руководителя ОП Мудрую отправили под стражу с залогом в 20 млн грн
06:01 • 16285 просмотра
Силы обороны Украины поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае рф - Fire PointVideo
05:13 • 12037 просмотра
Пункт пропуска на границе с Молдовой приостановил работу после атаки рф дронами
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
2.9м/с
30%
750мм
Популярные новости
Криштиану Роналду после свадьбы удивил новым образом с медово-русыми волосамиPhoto25 августа, 01:05 • 40818 просмотра
Трамп обвинил администрацию Байдена в использовании школ как оружия против американских ценностей25 августа, 01:37 • 4714 просмотра
В РПЦ призвали россиян не критиковать власть и «не открывать гнилозубый рот» на начальников25 августа, 03:49 • 7860 просмотра
Трамп назвал премьер-министра Канады и главу Онтарио «клоунами» и пригрозил Оттаве последствиямиPhoto25 августа, 04:32 • 13267 просмотра
Из-за продажи армейского топлива россияне штурмуют позиции на Краматорском направлении пешком — АТЕШ25 августа, 04:44 • 10169 просмотра
публикации
Почти треть жалоб бизнеса на правоохранителей касается БЭБ - Совет бизнес-омбудсмена
Эксклюзив
08:07 • 18989 просмотра
Три года до закрытия дела: как сроки давности могут повлиять на суд по делу врачей Odrex
Эксклюзив
07:28 • 15152 просмотра
День Независимости Украины — 35 лет свободы: как рождалось государство и чем запомнился его путьPhoto24 августа, 05:00 • 83876 просмотра
День Государственного флага Украины: история сине-жёлтого полотнища23 августа, 06:36 • 130992 просмотра
Германия планирует потратить 12 млрд евро на закупку ракет, рассматривается возможность закупки Flamingo - СМИ22 августа, 12:29 • 132367 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ирина Мудрая
Ирина Терех
Владимир Зеленский
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецк
Краматорск
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Криштиану Роналду после свадьбы удивил новым образом с медово-русыми волосамиPhoto25 августа, 01:05 • 40982 просмотра
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о потере «другой версии» отца из-за деменцииPhoto25 августа, 00:05 • 42594 просмотра
Вин Дизель заявил, что готов умереть за дочь Пола Уокера и об их особой связиPhoto24 августа, 01:03 • 83282 просмотра
Сандра Буллок показала редкие фотографии детей и рассказала о семейной жизниPhoto23 августа, 01:04 • 91434 просмотра
Хейли Бибер показала, как отпраздновала второй день рождения сына Джастина БибераPhoto22 августа, 23:04 • 86121 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Крылатая ракета Storm Shadow
Отопление

В Киеве будут судить 52-летнего мужчину за развратные действия в отношении 8-летней девочки

Киев • УНН

 • 892 просмотра

В детской больнице мужчина заставил 8-летнюю девочку вернуться в туалет и показать половые органы. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В Киеве будут судить 52-летнего мужчину за развратные действия в отношении 8-летней девочки
Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве в суд направили обвинительный акт в отношении 52-летнего мужчины, которого обвиняют в развратных действиях в отношении 8-летней девочки. Это произошло в туалете детской больницы в Соломенском районе. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

Ювенальные прокуроры Соломенской окружной прокуратуры города Киева направили в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении развратных действий в отношении 8-летней девочки

- говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, ребенок находился в детской больнице вместе с матерью. Там она пошла в туалет, а когда вышла из кабинки, мужчина преградил ей выход и заставил вернуться внутрь.

Когда она выходила из туалетной кабинки, выход ей преградил подозреваемый, который заставил ее вернуться в кабинку, приказал молчать и показать половые органы. Девочка начала сопротивляться, плакала, а также сообщила, что ее мать находится в коридоре. Услышав, что рядом находятся взрослые, мужчина выбежал из туалета и скрылся. Его задержали и сообщили о подозрении в мае 2026 года. В настоящее время досудебное расследование завершено

- говорится в сообщении.

Действия обвиняемого квалифицированы как совершение развратных действий в отношении малолетней девочки. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Во время досудебного расследования мужчина объяснил, что своими действиями хотел привлечь внимание своей жены, которая должна была искать его после задержания. Обвиняемый находится под стражей без права внесения залога

- говорится в сообщении.

Напомним

На Виноградаре 62-летний мужчина забежал за 15-летней девочкой в подъезд и начал ее трогать. Злоумышленника задержали и отправили под домашний арест.

Алла Киосак

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Киев