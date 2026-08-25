В Киеве будут судить 52-летнего мужчину за развратные действия в отношении 8-летней девочки
Киев • УНН
В детской больнице мужчина заставил 8-летнюю девочку вернуться в туалет и показать половые органы. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
В Киеве в суд направили обвинительный акт в отношении 52-летнего мужчины, которого обвиняют в развратных действиях в отношении 8-летней девочки. Это произошло в туалете детской больницы в Соломенском районе. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.
Детали
Ювенальные прокуроры Соломенской окружной прокуратуры города Киева направили в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении развратных действий в отношении 8-летней девочки
По данным прокуратуры, ребенок находился в детской больнице вместе с матерью. Там она пошла в туалет, а когда вышла из кабинки, мужчина преградил ей выход и заставил вернуться внутрь.
Когда она выходила из туалетной кабинки, выход ей преградил подозреваемый, который заставил ее вернуться в кабинку, приказал молчать и показать половые органы. Девочка начала сопротивляться, плакала, а также сообщила, что ее мать находится в коридоре. Услышав, что рядом находятся взрослые, мужчина выбежал из туалета и скрылся. Его задержали и сообщили о подозрении в мае 2026 года. В настоящее время досудебное расследование завершено
Действия обвиняемого квалифицированы как совершение развратных действий в отношении малолетней девочки. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
Во время досудебного расследования мужчина объяснил, что своими действиями хотел привлечь внимание своей жены, которая должна была искать его после задержания. Обвиняемый находится под стражей без права внесения залога
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