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У Києві понад 2 тис. компаній зареєстровано на одній адресі: що таке адреси масових реєстрацій та де їх найбільше

У Києві понад 2 тис. компаній зареєстровано на одній адресі: що таке адреси масових реєстрацій та де їх найбільше

Київ • УНН

 • 21881 перегляди

Понад 140 000 компаній в Україні зареєстровані за адресами масової реєстрації, причому найбільша кількість - понад 2 000 компаній - зареєстрована за однією адресою в Києві.

У Києві зареєстровано найбільшу кількість компаній на одній адресі - понад 2 тисячі. Загалом на адресах масової реєстрації по всій країні зареєстровано понад 140 тисяч компаній, пише УНН з посиланням на дані моніторингового сервісу Опендатабот.

Деталі

В Україні, як вказано, на сьогодні існує 1 286 адрес масової реєстрації компаній, більшість із яких розташовані в Києві, Харківській та Одеській областях. У столиці зафіксовано найбільше компаній, зареєстрованих за однією адресою - понад 2 тисячі. В цілому в Україні понад 140 тисяч компаній зареєстровані на адресах масової реєстрації.

У Києві за адресами масової реєстрації компаній зареєстровано понад 101 тисячу компаній, що становить 71,8% від загальної кількості. Харківська та Одеська області також входять у трійку лідерів із понад 8 тисячами (6,3%) та 5 тисячами (4,1%) компаній відповідно.

Ці ж регіони очолюють список за кількістю адрес масової реєстрації. У Києві 815 адрес (63,4%), у Харківській області - 105 (8,2%), а в Одеській - 65 (5,1%).

Найбільша кількість компаній зареєстрована в Києві за однією адресою на вулиці Мельникова, 12. Ця адреса є юридичною для 2 363 компаній, з яких 1 978 активні, а 385 - неактивні, зазначає Опендатабот.

Арбітражний керуючий Денис Лихопьок зазначає, що реєстрація місцезнаходження компанії на таких адресах може негативно вплинути на її репутацію при плануванні співпраці. "У своїй практиці я стикався з непоодиноким явищем, що місцезнаходженням компанії-банкрута виявляються саме місця масової реєстрації. Зокрема, така перереєстрація найчастіше відбувається за ініціативою керівників та власників бізнесів, які намагаються уникнути фінансової відповідальності напередодні відкриття справ про банкрутства. Іноді, такий розвиток подій може плануватися навіть від початку діяльності такої компанії" - зазначив він.

Нагадаємо

54% житлових комплексів, які зараз зводять в Україні, мають судові процеси щодо землі, а деякі забудовники забувають продовжити оренду землі або навіть розпочинають будівництво без належних дозволів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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