В Киеве более 2 тыс. компаний зарегистрировано на одном адресе: что такое адреса массовых регистраций и где их больше всего

В Киеве зарегистрировано наибольшее количество компаний на одном адресе - более 2 тысяч. Всего на адресах массовой регистрации по всей стране зарегистрировано более 140 тысяч компаний, пишет УНН со ссылкой на данные мониторингового сервиса Опендатабот.

Детали

В Украине, как указано, на сегодня существует 1 286 адресов массовой регистрации компаний, большинство из которых расположены в Киеве, Харьковской и Одесской областях. В столице зафиксировано больше всего компаний, зарегистрированных по одному адресу - более 2 тысяч. В целом в Украине более 140 тысяч компаний зарегистрированы на адресах массовой регистрации.

В Киеве по адресам массовой регистрации компаний зарегистрировано более 101 тысячи компаний, что составляет 71,8% от общего количества. Харьковская и Одесская области также входят в тройку лидеров с более 8 тысячами (6,3%) и 5 тысячами (4,1%) компаний соответственно.

Эти же регионы возглавляют список по количеству адресов массовой регистрации. В Киеве 815 адресов (63,4%), в Харьковской области - 105 (8,2%), а в Одесской - 65 (5,1%).

Наибольшее количество компаний зарегистрировано в Киеве по одному адресу на улице Мельникова, 12. Этот адрес является юридическим для 2 363 компаний, из которых 1 978 активные, а 385 - неактивные, отмечает Опендатабот.

Арбитражный управляющий Денис Лихопек отмечает, что регистрация местонахождения компании на таких адресах может негативно повлиять на ее репутацию при планировании сотрудничества. "В своей практике я сталкивался с нередким явлением, что местонахождением компании-банкрота оказываются именно места массовой регистрации. В частности, такая перерегистрация чаще всего происходит по инициативе руководителей и владельцев бизнесов, которые пытаются избежать финансовой ответственности накануне открытия дел о банкротстве. Иногда, такое развитие событий может планироваться даже от начала деятельности такой компании", - отметил он.

Напомним

54% жилых комплексов, которые сейчас возводят в Украине, имеют судебные процессы по земле, а некоторые застройщики забывают продлить аренду земли или даже начинают строительство без надлежащих разрешений.