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У Києві перекрито канал збуту зброї й вибухівки: вилучено "товару" майже на 1,7 млн гривень

Київ • УНН

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Поліція затримала трьох осіб, які продавали зброю та боєприпаси в Києві. Під час обшуків вилучено великий арсенал, включаючи автомати, гранати та міни, загальною вартістю близько 1,7 млн грн.

Слідчі поліції Києва спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону викрили зловмисників, які промишляли збутом нелегальної вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки. Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що троє спільників налагодили "бізнес" з нелегального продажу автоматичної зброї, вибухівки та набоїв різного калібру. Зброю продавали у столиці виключно під час особистих зустрічей, а ховали на території Київської області. За вчинене зловмисникам загрожує до семи років ув’язнення.  

Як повідомив начальник відділу Вадим Коломієць, до цього злочину причетні троє мешканців Київської області віком від 36-ти до 41-го року: 

Один із фігурантів через своїх знайомих підшукував "клієнтів" з різних регіонів країни, які мали намір придбати зброю та боєприпаси. Надалі, покупець приїжджав до Києва, де фігуранти продавали йому обраний "товар" під час особистих зустрічей за готівку,

- розповів Коломієць.

Встановлено, що задля конспірації ділки ховали нелегальний арсенал на території домоволодінь та гаражних приміщень своїх родичів і знайомих, які мешкають у Київській області, а продавали його у столиці. Відтак у ході проведення обшуків вилучено: понад 16 тис. патронів різного калібру, 132 гранатометні постріли, 69 гранат, 2 протитанкові міни, 4 реактивні протитанкові гранати, 2 автомати, 1 кулемет та 5 кг артилерійського пороху. За цінами "чорного" ринку вартість вилученого – майже 1,7 млн грн. 

Одному зі зловмисників слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам. Відповідно до санкції статті, за вчинене їм загрожує до семи років позбавлення волі.  Поліцейські продовжують проводити заходи щодо встановлення походження зброї та боєприпасів, а також можливих спільників затриманих. 

На Дніпропетровщині у наркоділка виявили коноплі на 25 млн гривень17.09.24, 09:26 • 11857 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

КиївКримінал та НП

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