В Киеве перекрыт канал сбыта оружия и взрывчатки: изъято "товара" почти на 1,7 млн гривен

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция задержала трех человек, которые продавали оружие и боеприпасы в Киеве. Во время обысков изъят большой арсенал, включая автоматы, гранаты и мины, общей стоимостью около 1,7 млн грн.

Следователи полиции Киева совместно с работниками Управления стратегических расследований ДВР НПУ и под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона разоблачили злоумышленников, которые промышляли сбытом нелегального огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что трое сообщников наладили "бизнес" по нелегальной продаже автоматического оружия, взрывчатки и патронов различного калибра. Оружие продавали в столице исключительно во время личных встреч, а прятали на территории Киевской области. За совершенное злоумышленникам грозит до семи лет заключения.  

Как сообщил начальник отдела Вадим Коломиец, к этому преступлению причастны трое жителей Киевской области в возрасте от 36-ти до 41-го года: 

Один из фигурантов через своих знакомых подыскивал "клиентов" из разных регионов страны, которые намеревались приобрести оружие и боеприпасы. В дальнейшем, покупатель приезжал в Киев, где фигуранты продавали ему выбранный "товар" во время личных встреч за наличные,

- рассказал Коломиец.

Установлено, что для конспирации дельцы прятали нелегальный арсенал на территории домовладений и гаражных помещений своих родственников и знакомых, проживающих в Киевской области, а продавали его в столице. Поэтому в ходе проведения обысков изъято: более 16 тыс. патронов различного калибра, 132 гранатометные выстрелы, 69 гранат, 2 противотанковые мины, 4 реактивные противотанковые гранаты, 2 автомата, 1 пулемет и 5 кг артиллерийского пороха. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого - почти 1,7 млн грн. 

Одному из злоумышленников следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении другим фигурантам. Согласно санкции статьи, за совершенное им грозит до семи лет лишения свободы.  Полицейские продолжают проводить мероприятия по установлению происхождения оружия и боеприпасов, а также возможных сообщников задержанных. 

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