У Києві напрацьовують рішення щодо врегулювання статусу оглядового колеса на Подолі

Київська міська влада працює над правовими механізмами врегулювання статусу оглядового колеса на Контрактовій площі. Це дозволить привести об'єкт у відповідність до вимог законодавства та стандартів безпеки.
Міська влада опрацьовує правові механізми врегулювання статусу оглядового колеса на Контрактовій площі. Йдеться про рішення, що дасть змогу привести об’єкт у відповідність до вимог законодавства, будівельних норм і стандартів безпеки. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський під час наради, пише УНН.
Для міста принципово, щоб об’єкт, який розміщений у центрі столиці, працював виключно в правовому полі та відповідав усім вимогам безпеки. Саме тому зараз опрацьовуємо правові механізми врегулювання статусу оглядового колеса на Контрактовій площі
Він повідомив, що суд скасував арешт оглядового колеса на Подолі та заборону його експлуатації через незадовільний технічний стан атракціону. Водночас судові процеси тривають.
Для напрацювання подальших рішень у КМДА відбулася робоча нарада за участі представників Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та профільних структурних підрозділів міської влади – Департаменту територіального контролю міста Києва, Департаменту містобудування та архітектури КМДА, Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Контрактова площа є історичним простором Подолу, тому будь-який об’єкт на цій території має відповідати безпековим стандартам і містобудівним вимогам. Свого часу проєкт оглядового колеса реалізували як пілотний, і він став частиною туристичного простору району
За його словами, подальше функціонування атракціону можливе лише за умови повної відповідності законодавству та технічним вимогам. Наразі триває робота над виваженим рішенням, яке дозволить врегулювати статус об’єкта та забезпечити безпеку відвідувачів.
У грудні 2025 року після серії приписів від міської влади популярний атракціон у центрі Києва зносять, попри позитивні результати технічної експертизи конструкцій. Власник споруди погодився провести демонтаж власними силами після отримання офіційних вимог від інспекції з благоустрою.