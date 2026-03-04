У Києві напрацьовують рішення щодо врегулювання статусу оглядового колеса на Подолі

$43.450.22
50.460.14
ukenru
Ексклюзив
15:27 • 5054 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
13:52 • 15064 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 14705 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 21333 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 48928 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 76885 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 64416 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 67310 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 61708 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34888 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.2м/с
70%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення4 березня, 08:18 • 23207 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом4 березня, 08:29 • 23107 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 22352 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 22439 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 14221 перегляди
Публікації
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo15:53 • 2558 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
15:27 • 5054 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
13:52 • 15064 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 22564 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 22476 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Піт Гегсет
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo15:04 • 3700 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 14346 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 30660 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 38355 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 42363 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
The Guardian
Опалення

У Києві напрацьовують рішення щодо врегулювання статусу оглядового колеса на Подолі

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Київська міська влада працює над правовими механізмами врегулювання статусу оглядового колеса на Контрактовій площі. Це дозволить привести об'єкт у відповідність до вимог законодавства та стандартів безпеки.

У Києві напрацьовують рішення щодо врегулювання статусу оглядового колеса на Подолі

Міська влада опрацьовує правові механізми врегулювання статусу оглядового колеса на Контрактовій площі. Йдеться про рішення, що дасть змогу привести об’єкт у відповідність до вимог законодавства, будівельних норм і стандартів безпеки. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський під час наради, пише УНН.

Для міста принципово, щоб об’єкт, який розміщений у центрі столиці, працював виключно в правовому полі та відповідав усім вимогам безпеки. Саме тому зараз опрацьовуємо правові механізми врегулювання статусу оглядового колеса на Контрактовій площі

- зазначив Валентин Мондриївський.

Він повідомив, що суд скасував арешт оглядового колеса на Подолі та заборону його експлуатації через незадовільний технічний стан атракціону. Водночас судові процеси тривають.

Для напрацювання подальших рішень у КМДА відбулася робоча нарада за участі представників Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та профільних структурних підрозділів міської влади – Департаменту територіального контролю міста Києва, Департаменту містобудування та архітектури КМДА, Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Контрактова площа є історичним простором Подолу, тому будь-який об’єкт на цій території має відповідати безпековим стандартам і містобудівним вимогам. Свого часу проєкт оглядового колеса реалізували як пілотний, і він став частиною туристичного простору району

- зауважив заступник голови КМДА.

За його словами, подальше функціонування атракціону можливе лише за умови повної відповідності законодавству та технічним вимогам. Наразі триває робота над виваженим рішенням, яке дозволить врегулювати статус об’єкта та забезпечити безпеку відвідувачів.

Нагадаємо

У грудні 2025 року після серії приписів від міської влади популярний атракціон у центрі Києва зносять, попри позитивні результати технічної експертизи конструкцій. Власник споруди погодився провести демонтаж власними силами після отримання офіційних вимог від інспекції з благоустрою.

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Нерухомість
Техніка
Київська міська державна адміністрація
Київ