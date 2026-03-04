В Киеве нарабатывают решение по урегулированию статуса колеса обозрения на Подоле

Городские власти разрабатывают правовые механизмы урегулирования статуса колеса обозрения на Контрактовой площади. Речь идет о решении, которое позволит привести объект в соответствие с требованиями законодательства, строительных норм и стандартов безопасности. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский во время совещания, пишет УНН.

Для города принципиально, чтобы объект, расположенный в центре столицы, работал исключительно в правовом поле и отвечал всем требованиям безопасности. Именно поэтому сейчас разрабатываем правовые механизмы урегулирования статуса колеса обозрения на Контрактовой площади

Он сообщил, что суд отменил арест колеса обозрения на Подоле и запрет его эксплуатации из-за неудовлетворительного технического состояния аттракциона. В то же время судебные процессы продолжаются.

Для наработки дальнейших решений в КГГА состоялось рабочее совещание с участием представителей Подольской районной в городе Киеве государственной администрации и профильных структурных подразделений городских властей – Департамента территориального контроля города Киева, Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Контрактовая площадь является историческим пространством Подола, поэтому любой объект на этой территории должен соответствовать стандартам безопасности и градостроительным требованиям. В свое время проект колеса обозрения реализовали как пилотный, и он стал частью туристического пространства района