В Киеве нарабатывают решение по урегулированию статуса колеса обозрения на Подоле

Городские власти разрабатывают правовые механизмы урегулирования статуса колеса обозрения на Контрактовой площади. Речь идет о решении, которое позволит привести объект в соответствие с требованиями законодательства, строительных норм и стандартов безопасности. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский во время совещания, пишет УНН.
Для города принципиально, чтобы объект, расположенный в центре столицы, работал исключительно в правовом поле и отвечал всем требованиям безопасности. Именно поэтому сейчас разрабатываем правовые механизмы урегулирования статуса колеса обозрения на Контрактовой площади
Он сообщил, что суд отменил арест колеса обозрения на Подоле и запрет его эксплуатации из-за неудовлетворительного технического состояния аттракциона. В то же время судебные процессы продолжаются.
Для наработки дальнейших решений в КГГА состоялось рабочее совещание с участием представителей Подольской районной в городе Киеве государственной администрации и профильных структурных подразделений городских властей – Департамента территориального контроля города Киева, Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.
Контрактовая площадь является историческим пространством Подола, поэтому любой объект на этой территории должен соответствовать стандартам безопасности и градостроительным требованиям. В свое время проект колеса обозрения реализовали как пилотный, и он стал частью туристического пространства района
По его словам, дальнейшее функционирование аттракциона возможно только при условии полного соответствия законодательству и техническим требованиям. Сейчас идет работа над взвешенным решением, которое позволит урегулировать статус объекта и обеспечить безопасность посетителей.
Напомним
В декабре 2025 года после серии предписаний от городских властей популярный аттракцион в центре Киева сносят, несмотря на положительные результаты технической экспертизы конструкций. Владелец сооружения согласился провести демонтаж собственными силами после получения официальных требований от инспекции по благоустройству.