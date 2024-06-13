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У Києві на станції метро "Контрактова площа" пасажирка потрапила під поїзд

У Києві на станції метро "Контрактова площа" пасажирка потрапила під поїзд

Київ • УНН

 • 34069 перегляди

На станції метро "Контрактова площа" в Києві пасажирка потрапила під поїзд, що призвело до тимчасового закриття кількох прилеглих станцій. Наразі рух відновлено.

На станції столичного метро "Контрактова площа" пасажирка потрапила під поїзд, передає УНН із посиланням на КМДА.

На станції "Контрактова площа" пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили у КМДА, через інцидент станції "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка" були зачинені на вхід для пасажирів.

Наразі відомо, що рух поїздів синьою лінією відновлено. Обставини інциденту зʼясовують правоохоронні органи.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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