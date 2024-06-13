В Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" пассажирка попала под поезд
Киев • УНН
На станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве пассажирка попала под поезд, что привело к временному закрытию нескольких близлежащих станций. Сейчас движение восстановлено.
На станции столичного метро "Контрактовая площадь" пассажирка попала под поезд, передает УНН со ссылкой на КГГА.
На станции "Контрактовая площадь" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители
Как сообщили в КГГА, из-за инцидента станции "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайна" и "Тараса Шевченко" были закрыты на вход для пассажиров.
Сейчас известно, что движение поездов по синей линии восстановлено. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.
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