У Києві на місяць перекриють рух на розв'язці поблизу Дегтярівського мосту
Київ • УНН
З 10 лютого по 10 березня буде перекрито рух транспорту на розв'язці біля Дегтярівського мосту в Києві у зв'язку з її реконструкцією.
У Києві з 10 лютого по 10 березня буде перекрито рух транспорту ділянкою розв’язки біля Дегтярівського мосту. Про це з посиланням на КМДА, пише УНН.
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З 10 лютого до 10 березня буде перекрито рух транспорту ділянкою розв’язки на перетині вул. Дегтярівської та Олександра Довженка. Зміни пов’язані з продовженням реконструкції цієї розв’язки
Зокрема, рух транспорту перекриють на з’їздах:
- із вул. Олени Теліги на вул. Дегтярівську (в напрямку ст. м. "Берестейська");
- із вул. Дегтярівської на вул. Олександра Довженка (в напрямку до ст. м. "Шулявська").
Зазначається, що увесь комплекс робіт на обʼєкті дорожники планують завершити до кінця травня цього року.
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