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У Києві на місяць перекриють рух на розв'язці поблизу Дегтярівського мосту

У Києві на місяць перекриють рух на розв'язці поблизу Дегтярівського мосту

Київ • УНН

 • 52110 перегляди

З 10 лютого по 10 березня буде перекрито рух транспорту на розв'язці біля Дегтярівського мосту в Києві у зв'язку з її реконструкцією.

У Києві з 10 лютого по 10 березня буде перекрито рух транспорту ділянкою розв’язки біля Дегтярівського мосту. Про це з посиланням на КМДА, пише УНН.

Деталі 

З 10 лютого до 10 березня буде перекрито рух транспорту ділянкою розв’язки на перетині вул. Дегтярівської та Олександра Довженка. Зміни пов’язані з продовженням реконструкції цієї розв’язки

- пояснили у відомстві.

Зокрема, рух транспорту перекриють на з’їздах:

  • із вул. Олени Теліги на вул. Дегтярівську (в напрямку ст. м. "Берестейська");
  • із вул. Дегтярівської на вул. Олександра Довженка (в напрямку до ст. м. "Шулявська").

Зазначається, що увесь комплекс робіт на обʼєкті дорожники планують завершити до кінця травня цього року.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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