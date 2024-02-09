У Києві на місяць перекриють рух на розв'язці поблизу Дегтярівського мосту

У Києві з 10 лютого по 10 березня буде перекрито рух транспорту ділянкою розв’язки біля Дегтярівського мосту. Про це з посиланням на КМДА, пише УНН.

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З 10 лютого до 10 березня буде перекрито рух транспорту ділянкою розв’язки на перетині вул. Дегтярівської та Олександра Довженка. Зміни пов’язані з продовженням реконструкції цієї розв’язки - пояснили у відомстві.

Зокрема, рух транспорту перекриють на з’їздах:

із вул. Олени Теліги на вул. Дегтярівську (в напрямку ст. м. "Берестейська");

із вул. Дегтярівської на вул. Олександра Довженка (в напрямку до ст. м. "Шулявська").

Зазначається, що увесь комплекс робіт на обʼєкті дорожники планують завершити до кінця травня цього року.

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