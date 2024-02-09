В Киеве на месяц перекроют движение на развязке вблизи Дегтяревского моста

В Киеве с 10 февраля по 10 марта будет перекрыто движение транспорта по участку развязки возле Дегтяревского моста. Об этом со ссылкой на КГГА, пишет УНН.

Детали

С 10 февраля по 10 марта будет перекрыто движение транспорта по участку развязки на пересечении ул. Дегтяревской и Александра Довженко. Изменения связаны с продолжением реконструкции этой развязки - объяснили в ведомстве.

В частности, движение транспорта перекроют на съездах:

с ул. Елены Телиги на ул. Дегтяревскую (в направлении ст. м. "Берестейская");

с ул. Дегтяревской на ул. Александра Довженко (в направлении к ст. м. "Шулявская").

Отмечается, что весь комплекс работ на объекте дорожники планируют завершить до конца мая этого года.

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