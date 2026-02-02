У Києві майже 200 будинків досі без опалення, ситуація в Деснянському районі покращилася - КМВА

$42.810.04
1 лютого, 12:49 • 13756 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 28805 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 47071 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 31284 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
1 лютого, 10:11 • 38349 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 28755 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 47137 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 62412 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
31 січня, 16:54 • 39510 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36655 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Популярнi новини
Демократи здобули перемогу на виборах до Сенату Техасу в "окрузі республіканців"1 лютого, 21:48 • 10866 перегляди
росія у січні окупувала майже вдвічі менше територі України, ніж наприкінці 2025 року - DeepStatePhoto1 лютого, 22:22 • 4796 перегляди
Іран сподівається на угоду зі США, але готовий до війни - глава МЗС1 лютого, 22:55 • 5720 перегляди
Сибіга: росія вкотре підтверджує свій статус держави-терориста1 лютого, 23:29 • 7294 перегляди
Не Гренландія: Трамп "жартома" назвав майбутній 51-й штат2 лютого, 00:39 • 9410 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
31 січня, 10:00 • 64193 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
30 січня, 18:21 • 91894 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 68422 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 75604 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 76016 перегляди
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 21145 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 32023 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 34445 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 37153 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 39256 перегляди
У Києві майже 200 будинків досі без опалення, ситуація в Деснянському районі покращилася - КМВА

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Близько 200 київських будинків залишаються без опалення, більшість з них на правому березі. У Деснянському районі подача тепла покращилася, очікується підвищення температури.

У Києві майже 200 будинків досі без опалення, ситуація в Деснянському районі покращилася - КМВА

У Києві без опалення досі близько 200 будинків, ситуація в Деснянському районі покращилася. Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону у понеділок, пише УНН.

Станом на зараз близько 200 будинків залишаються без опалення

- сказала Поп.

Деталі

За її словами, більшість будинків без опалення - на правому березі. У Деснянському районі, вказала речниця КМВА, "ситуація з подачею теплопостачання в будинки покращилася" - "там теплопостачання подається майже до всіх будинків".

"Тільки тепер необхідно вийти на температурний режим, щоб піднялася температура в домівках мешканців Деснянського району", - зазначила Поп.

У Києві без тепла залишається понад 240 будинків - мер01.02.26, 20:32 • 3808 переглядiв

Юлія Шрамко

Опалення
Київ