У Києві майже 200 будинків досі без опалення, ситуація в Деснянському районі покращилася - КМВА
Київ • УНН
Близько 200 київських будинків залишаються без опалення, більшість з них на правому березі. У Деснянському районі подача тепла покращилася, очікується підвищення температури.
У Києві без опалення досі близько 200 будинків, ситуація в Деснянському районі покращилася. Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону у понеділок, пише УНН.
Станом на зараз близько 200 будинків залишаються без опалення
Деталі
За її словами, більшість будинків без опалення - на правому березі. У Деснянському районі, вказала речниця КМВА, "ситуація з подачею теплопостачання в будинки покращилася" - "там теплопостачання подається майже до всіх будинків".
"Тільки тепер необхідно вийти на температурний режим, щоб піднялася температура в домівках мешканців Деснянського району", - зазначила Поп.
