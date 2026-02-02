В Киеве почти 200 домов до сих пор без отопления, ситуация в Деснянском районе улучшилась - КГВА
Киев • УНН
Около 200 киевских домов остаются без отопления, большинство из них на правом берегу. В Деснянском районе подача тепла улучшилась, ожидается повышение температуры.
В Киеве без отопления до сих пор около 200 домов, ситуация в Деснянском районе улучшилась. Об этом сообщила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона в понедельник, пишет УНН.
По состоянию на сейчас около 200 домов остаются без отопления
Подробности
По ее словам, большинство домов без отопления - на правом берегу. В Деснянском районе, указала пресс-секретарь КГВА, "ситуация с подачей теплоснабжения в дома улучшилась" - "там теплоснабжение подается почти во все дома".
"Только теперь необходимо выйти на температурный режим, чтобы поднялась температура в домах жителей Деснянского района", - отметила Поп.
