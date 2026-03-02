У КВІР заявили, що вороги Ірану не будуть у безпеці "навіть у власних домівках"
Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив, що втрати лідера не похитнули Іран, а зробили його сильнішим. КВІР обіцяє продовжувати боротьбу до перемоги над ворогом.
Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив, що нещодавні втрати його верховного лідера та інших високопосадовців "не похитнули (Іран), а навпаки, зробили його сильнішим". Про це повідомляє державне мовлення Ісламської Республіки Іран (IRIB), передає УНН із посиланням на CNN.
Деталі
КВІР заявив, що Іран продовжуватиме боротьбу, "доки ворог не буде переможений".
"Ворог повинен знати, що його щасливі дні закінчилися, і він більше не буде в безпеці ніде у світі, навіть у власних домівках", – заявила група.
Нагадаємо
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження.
Раніше президент США заявив, що американські військові "завдають Ірану нищівного удару", але "велика хвиля" ще попереду.