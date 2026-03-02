У КВІР заявили, що вороги Ірану не будуть у безпеці "навіть у власних домівках"

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Ексклюзив
16:02 • 17372 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
15:45 • 19528 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 17362 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 18567 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 19947 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 13505 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 14464 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 15726 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 31479 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 16920 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
68%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 32194 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 16350 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 14815 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 24699 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 8180 перегляди
Публікації
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto17:58 • 5508 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
16:02 • 17373 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 24841 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 32344 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 31479 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 8312 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 14888 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 16422 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 76979 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 74554 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Дипломатка

У КВІР заявили, що вороги Ірану не будуть у безпеці "навіть у власних домівках"

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив, що втрати лідера не похитнули Іран, а зробили його сильнішим. КВІР обіцяє продовжувати боротьбу до перемоги над ворогом.

У КВІР заявили, що вороги Ірану не будуть у безпеці "навіть у власних домівках"

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив, що нещодавні втрати його верховного лідера та інших високопосадовців "не похитнули (Іран), а навпаки, зробили його сильнішим". Про це повідомляє державне мовлення Ісламської Республіки Іран (IRIB), передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

КВІР заявив, що Іран продовжуватиме боротьбу, "доки ворог не буде переможений".

"Ворог повинен знати, що його щасливі дні закінчилися, і він більше не буде в безпеці ніде у світі, навіть у власних домівках", – заявила група.

У Білому домі наполягають, що США мають "чіткі цілі" для війни02.03.26, 20:50 • 808 переглядiв

Нагадаємо

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження.

Раніше президент США заявив, що американські військові "завдають Ірану нищівного удару", але "велика хвиля" ще попереду. 

Антоніна Туманова

Світ
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран