В КСИР заявили, что враги Ирана не будут в безопасности "даже в собственных домах"
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что потеря лидера не пошатнула Иран, а сделала его сильнее. КСИР обещает продолжать борьбу до победы над врагом.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что недавние потери его верховного лидера и других высокопоставленных чиновников "не пошатнули (Иран), а наоборот, сделали его сильнее". Об этом сообщает государственное вещание Исламской Республики Иран (IRIB), передает УНН со ссылкой на CNN.
КСИР заявил, что Иран будет продолжать борьбу, "пока враг не будет побежден".
"Враг должен знать, что его счастливые дни закончились, и он больше не будет в безопасности нигде в мире, даже в собственных домах", – заявила группа.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения.
Ранее президент США заявил, что американские военные "наносят Ирану сокрушительный удар", но "большая волна" еще впереди.