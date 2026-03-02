$43.100.11
Эксклюзив
16:02 • 18110 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринара
Эксклюзив
15:45 • 20426 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
15:00 • 17979 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
14:18 • 19118 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 20432 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 13676 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массово
Эксклюзив
13:33 • 14616 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 15783 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 31780 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 16952 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
В КСИР заявили, что враги Ирана не будут в безопасности "даже в собственных домах"

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что потеря лидера не пошатнула Иран, а сделала его сильнее. КСИР обещает продолжать борьбу до победы над врагом.

В КСИР заявили, что враги Ирана не будут в безопасности "даже в собственных домах"

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что недавние потери его верховного лидера и других высокопоставленных чиновников "не пошатнули (Иран), а наоборот, сделали его сильнее". Об этом сообщает государственное вещание Исламской Республики Иран (IRIB), передает УНН со ссылкой на CNN.

Подробности

КСИР заявил, что Иран будет продолжать борьбу, "пока враг не будет побежден".

"Враг должен знать, что его счастливые дни закончились, и он больше не будет в безопасности нигде в мире, даже в собственных домах", – заявила группа.

В Белом доме настаивают, что у США есть "четкие цели" для войны02.03.26, 20:50 • 1234 просмотра

Напомним

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения.

Ранее президент США заявил, что американские военные "наносят Ирану сокрушительный удар", но "большая волна" еще впереди. 

Антонина Туманова

