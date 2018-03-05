У квартирі на Житомирщині виявили тіла 8 людей, двоє з них - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Бердичеві, що на Житомирщині, в одній із квартир житлового будинку виявили тіла 8 осіб, двоє з них - діти. Про це УНН повідомили у поліції Житомирської області.
За даними поліції, вони отримали виклик близько 19.30.
"Жінка повідомила, що цілий день не бачила сусідів, а з їх квартири чути запах газу", - повідомили у поліції.
По прибуттю правоохоронці виявили у квартирі 8 тіл.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сім'я з немовлям отруїлися чадним газом у Львові
"...фактично, це родичі: мати, батько, їх двоє дітей 1990 і 1997 року народження, двоє онуків - 3 роки і менше року, дівчина сина, а ще сусідка, яка зайшла в гості", - повідомили у поліції.
За попередньою інформацією, причиною смерті може бути отруєння чадним газом. Проте у поліції наголошують, що остаточно щось стверджувати можна буде тільки після експертизи.