В квартире в Житомирской области обнаружили тела 8 человек, двое из них - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Бердичеве, Житомирская область, в одной из квартир жилого дома обнаружили тела 8 человек, двое из них - дети. Об этом сообщили УНН в полиции Житомирской области.
По данным полиции, они получили вызов около 19.30.
"Женщина сообщила, что целый день не видела соседей, а с их квартиры слышен запах газа", - сообщили в полиции.
По прибытию правоохранители обнаружили в квартире 8 тел.
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"... фактически, это родственники: мать, отец, их двое детей 1990 и 1997 года рождения, двое внуков - 3 года и менее года, девушка сына, а еще соседка, которая зашла в гости", - сообщили в полиции.
По предварительной информации, причиной смерти может быть отравление угарным газом. Однако в полиции подчеркивают, что окончательно что-то утверждать можно будет только после экспертизы.