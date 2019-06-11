У КСУ заявили, що факт відсутності коаліції в Раді потребує доведення
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Факт відсутності коаліції у Верховні Раді України, на чому наполягає Президент України Володимир Зеленський, не є загальновідомим і потребує ретельного доведення і встановлення Конституційним судом. Про це заявив суддя КСУ Ігор Сліденко під час засідання Суду, передає кореспондент УНН.
"Те, є чи немає коаліції в парламенті, відповідно до норм Конституції, може сказати, мабуть, виключно Конституційний суд на підставі цільового і системного тлумачення низки норм Конституції, тому що в самій Конституції існують правові лакуни (прогалини - ред.)", - зазначив суддя, зазначаючи, що факт відсутності коаліції в парламенті потребує доведення.
За його словами, зокрема, в Конституції чітко не визначено, коли з'являється коаліція, а коли вона зникає.
При цьому представник Президента в КСУ Федір Веніславський визнав, що відсутність коаліції треба доводити, оскільки це не загальновідомий факт.
Нагадаємо, сьогодні о 10 ранку судді Конституційного суду України розпочали засідання у справі щодо визначення конституційності розпуску Верховної Ради Президентом Володимиром Зеленським.