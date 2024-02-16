У Криму партизани підняли український стяг до Дня Єднання
Київ • УНН
Партизани в Криму вивісили український прапор на горі Чатир-Даг на честь Дня Єднання України.
Партизани у Криму вивісили український прапор до дня Єднання України. Відповідні фото опублікували в телеграм каналі "Жовта стрічка", передає УНН.
Ми знову вивісили прапор України в Криму! Крим — це Україна! І ніякі фейкові вибори, паспортизація, насильницька мобілізація не допоможуть рашистам. З Днем Єднання, Україно!
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Відзначимо, що відповідно до інформації активістів руху "Жовта Стрічка" синьо-жовтий стяг майорить на підніжжі Чатир-Дагу в Криму не перший день.
З міркувань безпеки для активістів прапор підняли раніше, "але досі він залишається там", – відзначили партизани.
Додатково
Сьогодні, 16 лютого, в Україні відзначається День єднання. Подія була започаткована указом президента 14 лютого, за десять днів до повномасштабного російського вторгнення