В Крыму партизаны подняли украинский флаг ко Дню Единения

Партизаны в Крыму вывесили украинский флаг ко дню Единения Украины. Соответствующие фото опубликовали в телеграм канале "Желтая лента", передает УНН.

Мы снова вывесили флаг Украины в Крыму! Крым - это Украина! И никакие фейковые выборы, паспортизация, насильственная мобилизация не помогут рашистам. С Днем Единения, Украина! - написали под фото партизаны.

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Отметим, что согласно информации активистов движения "Желтая Лента" сине-желтое знамя развевается на подножии Чатыр-Дага в Крыму не первый день.

Из соображений безопасности для активистов флаг подняли раньше, "но до сих пор он остается там", - отметили партизаны.

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Сегодня, 16 февраля, в Украине отмечается День единения. Событие было основано указом президента 14 февраля, за десять дней до полномасштабного российского вторжения