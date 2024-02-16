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В Крыму партизаны подняли украинский флаг ко Дню Единения

В Крыму партизаны подняли украинский флаг ко Дню Единения

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 15:48  •  12508 просмотра

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Партизаны в Крыму вывесили украинский флаг на горе Чатыр-Даг в честь Дня Единения Украины.

Партизаны в Крыму вывесили украинский флаг ко дню Единения Украины. Соответствующие фото опубликовали  в телеграм канале "Желтая лента", передает УНН.

Мы снова вывесили флаг Украины в Крыму! Крым  - это Украина!  И никакие  фейковые выборы, паспортизация, насильственная мобилизация не помогут рашистам. С Днем Единения, Украина!

- написали под фото партизаны.

Детали

Отметим, что согласно информации активистов движения "Желтая Лента" сине-желтое знамя развевается на подножии Чатыр-Дага в Крыму не первый день.

Из соображений безопасности для активистов флаг подняли раньше, "но до сих пор он остается там", - отметили партизаны.

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Дополнительно

Сегодня, 16 февраля, в Украине отмечается День единения. Событие было основано указом президента 14 февраля, за десять дней до полномасштабного российского вторжения

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Татьяна Салганик

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