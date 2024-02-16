В Крыму партизаны подняли украинский флаг ко Дню Единения
Киев • УНН
Партизаны в Крыму вывесили украинский флаг на горе Чатыр-Даг в честь Дня Единения Украины.
Партизаны в Крыму вывесили украинский флаг ко дню Единения Украины. Соответствующие фото опубликовали в телеграм канале "Желтая лента", передает УНН.
Мы снова вывесили флаг Украины в Крыму! Крым - это Украина! И никакие фейковые выборы, паспортизация, насильственная мобилизация не помогут рашистам. С Днем Единения, Украина!
Детали
Отметим, что согласно информации активистов движения "Желтая Лента" сине-желтое знамя развевается на подножии Чатыр-Дага в Крыму не первый день.
Из соображений безопасности для активистов флаг подняли раньше, "но до сих пор он остается там", - отметили партизаны.
Дополнительно
Сегодня, 16 февраля, в Украине отмечается День единения. Событие было основано указом президента 14 февраля, за десять дней до полномасштабного российского вторжения
В Крыму партизаны подняли украинский флаг ко Дню Единения
Партизаны в Крыму вывесили украинский флаг на горе Чатыр-Даг в честь Дня Единения Украины.
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