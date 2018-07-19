У Кропивницькому на Соборній згоріли три іномарки
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 19 липня. УНН. Сьогодні о 03:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Соборна в Кропивницькому, передає УНН.
На місці події рятувальники з’ясували, що горять три автомобілі марки Toyota Rav 4, Renault Trafic та передня частина автомобіля Hyundai IX 35, повідомила прес-служба УДСНС в області.
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О 04:05 вогонь загасили.
Ліквідовували займання 12 осіб особового складу та три пожежні машини.
Причину встановлюють фахівці.