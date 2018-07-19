В Кропивницком на Соборной сгорели три иномарки
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 июля. УНН. Сегодня в 3:12 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре на улице Соборная в Кропивницком, передает УНН.
На месте происшествия спасатели выяснили, что горят три автомобиля марки Toyota Rav 4, Renault Trafic и передняя часть автомобиля Hyundai IX 35, сообщила пресс-служба УГСЧС в области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар на столичном Голосеево: полностью выгорели более полусотни авто
В 4:05 огонь потушили.
Ликвидировали возгорание 12 человек личного состава и три пожарных машины.
Причину устанавливают специалисты.