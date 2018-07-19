В Кропивницком на Соборной сгорели три иномарки

На месте происшествия спасатели выяснили, что горят три автомобиля марки Toyota Rav 4, Renault Trafic и передняя часть автомобиля Hyundai IX 35, сообщила пресс-служба УГСЧС в области.

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В 4:05 огонь потушили.

Ликвидировали возгорание 12 человек личного состава и три пожарных машины.

Причину устанавливают специалисты.