В Кропивницком на Соборной сгорели три иномарки

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40774 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102851 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124820 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132305 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169291 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153441 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141166 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130464 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181421 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118334 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113183 просмотра
Актуальное
В Кропивницком на Соборной сгорели три иномарки

В Кропивницком на Соборной сгорели три иномарки

Киев  •  УНН

 • 10452 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 июля. УНН. Сегодня в 3:12 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре на улице Соборная в Кропивницком, передает УНН.

На месте происшествия спасатели выяснили, что горят три автомобиля марки Toyota Rav 4, Renault Trafic и передняя часть автомобиля Hyundai IX 35, сообщила пресс-служба УГСЧС в области.

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В 4:05 огонь потушили.

Ликвидировали возгорание 12 человек личного состава и три пожарных машины.

Причину устанавливают специалисты.

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