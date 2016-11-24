У Кропивницькому частково обвалилася стіна житлового будинку

Так, надійшло повідомлення про те, що за адресою вул.Тараса Карпи, 51 сталося руйнування будинку. До місця події було направлено аварійно-рятувальний автомобіль з черговим караулом.

По прибуттю до місця було встановлено, що це одноповерховий житловий будинок на 3 квартири.

В одній з квартир мешкала жінка. Від неї і надійшло повідомлення. Травмованих, загиблих на місці події немає. Рятувальниками було проведено роботи щодо огородження місця події, тому що все це сталося вночі. Співробітники Нацполіції здійснювали охорону будівлі. Орієнтовна причина руйнування — проведення будівельних робіт.

Наразі питання щодо розслідування, встановлення чіткої причини та подальшого мешкання жительки проводять органи місцевого самоврядування.