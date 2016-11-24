В Кропивницком частично обрушилась стена жилого дома
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Частичное разрушение стены дома произошло в Кропивницком. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГосЧС в Кировоградской области.
Так, поступило сообщение о том, что по адресу ул.Тараса Карпы, 51 произошло разрушение дома. На место происшествия направили аварийно-спасательный автомобиль с дежурным караулом.
После прибытия на месте установили, что это одноэтажный жилой дом на 3 квартиры.
В одной из квартир проживала женщина. От нее и поступило сообщение. Травмированных, погибших на месте происшествия нет. Спасатели провели работы по ограждению места происшествия, так как все это произошло ночью. Сотрудники Нацполиции осуществляли охрану здания. Предполагаемая причина разрушения - проведение строительных работ.
Сейчас вопрос о расследовании, установлении четкой причины и дальнейшего проживания жительницы решают органы местного самоуправления.