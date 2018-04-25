У Кропивницькому авто патрульних врізалось у фуру
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні, близько четвертої ранку, на вулиці Короленка у Кропивницькому сталася ДТП за участі автомобіля патрульної поліції та вантажівки. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в прес-службі Управління патрульної поліції в області.
“Обидва автомобіля зазнали ушкоджень. Постраждалих немає. Проводиться збір матеріалів. Адміністративний протокол складений відносно патрульного. Остаточно винуватість встановить суд”, — повідомили в прес-службі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Харкові п’яний водій влаштував ДТП і протаранив авто патрульних
У результаті аварії ніхто не постраждав.