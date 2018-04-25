В Кропивницком авто патрульных врезалось в фуру
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня, около четырех утра, на улице Короленко в Кропивницком произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции и грузовика. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе Управления патрульной полиции в области.
"Оба автомобиля получили повреждения. Пострадавших нет. Проводится сбор материалов. Административный протокол составлен в отношении патрульного. Окончательно виновность установит суд", - сообщили в пресс-службе.
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В результате аварии никто не пострадал.