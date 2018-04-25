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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кропивницком авто патрульных врезалось в фуру

Киев • УНН

 • 12682 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня, около четырех утра, на улице Короленко в Кропивницком произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции и грузовика. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе Управления патрульной полиции в области.

В Кропивницком авто патрульных врезалось в фуру

"Оба автомобиля получили повреждения. Пострадавших нет. Проводится сбор материалов. Административный протокол составлен в отношении патрульного. Окончательно виновность установит суд", - сообщили в пресс-службе.

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В результате аварии никто не пострадал.

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