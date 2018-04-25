В Кропивницком авто патрульных врезалось в фуру

"Оба автомобиля получили повреждения. Пострадавших нет. Проводится сбор материалов. Административный протокол составлен в отношении патрульного. Окончательно виновность установит суд", - сообщили в пресс-службе.

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В результате аварии никто не пострадал.