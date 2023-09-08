У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи: одна людина загинула, 54 поранені – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальну операцію. Внаслідок ворожого удару одна людина загинула та 54 отримали поранення. Такі дані станом на 13: 30 оприлюднив голова МВС України Ігор Клименко, повідомляє УНН.
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«У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальні роботи. Станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: 1 загиблий та 54 поранені. Серед травмованих - 9 працівників поліції», - йдеться у повідомленні у Telegram.
Поблизу місця обстрілу розгорнуті намети, де людям надають психологічну допомогу. Також працюють мобільні пункти прийому заяв від потерпілих.
Для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів.
Нагадаємо
8 вересня військові рф завдали ракетний удар по місту Кривий Ріг. Загинув поліцейський.